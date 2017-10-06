В Дании задумали присоединиться к запрету скрывать лицо

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - В Дании могут ввести запрет на ношение одежды, скрывающей лицо, в том числе традиционной мусульманской женской одежды, такой как никаб или бурка, сообщает в пятницу агентство Associated Press

Агентство отмечает, что большинство депутатов датского парламента, включая представителей оппозиции, намерены поддержать запрет такой одежды.

Представитель Либеральной партии Дании (Венстре) Якоб Эллеманн-Йенсен заявил в пятницу после встречи в парламенте, что данный проект закона не направлен против какой-либо религии и не ограничит ношение шарфов, платков, тюрбанов или кипы.

Точная дата голосования по законопроекту пока не назначена.

Агентство напоминает, что подобные законы уже приняты в нескольких европейских странах, в частности во Франции , Бельгии и Австрии .