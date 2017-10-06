МИД РФ счел нарушением международного права решение Греции о выдаче Винника в США

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Москва считает несправедливым решение совета апелляционного суда греческого города Салоники об удовлетворении иска США на выдачу гражданина РФ Александра Винника, надеются на его пересмотр, заявляют в МИД РФ.

"Считаем такой вердикт несправедливым, нарушающим основные положения международного права. Греческим властям был передан запрос Генеральной прокуратуры Российской Федерации на экстрадицию А.В.Винника в Россию", - говорится в комментарии ведомства.

"Исходим из того, что указанное судебное решение не является окончательным. Предстоит его обжалование адвокатами Винника в Ареопаге (Верховном Суде) Греции. После этого судебный вердикт должен быть представлен на утверждение Министру юстиции Греческой Республики", - отметили в ведомстве.

"Согласно общепринятым юридическим нормам, российский запрос имеет приоритет, поскольку А.В.Винник является гражданином Российской Федерации. Такой вердикт вызывает тем большее удивление в контексте существующей между Россией и Грецией дружественной атмосферы взаимоотношений", - подчеркнули в МИД РФ.

Как сообщалось, в минувшую среду суд города Салоники удовлетворил запрос о выдаче США гражданина России Александра Винника, арестованного в Греции по обвинению в отмывании $4 млрд.

26 июля агентство Associated Press сообщало, что власти Греции задержали 38-летнего гражданина РФ, которого в США подозревают в организации операции по отмыванию не менее $4 млрд.

По данным американской стороны, россиянин использовал площадку, носившую название BTC-e и руководил преступной группировкой, управляющей "одним из крупнейших в мире сайтов, через который совершаются киберпреступления". С 2011 года он сумел отмыть минимум $4 млрд, используя биткоины.

В свою очередь, российские правоохранительные органы также добиваются выдачи Винника, обвиняемого на родине в крупном мошенничестве. По ходатайству следователя 11 августа Останкинский суд Москвы санкционировал заочный арест Винника, обвиняемого по части 3 статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере), максимальное наказание по которому предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет.