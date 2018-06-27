Франция потребовала от Греции выдачи россиянина Винника

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Франция направила в Грецию запрос о выдаче россиянина Александра Винника, которого обвиняет в совершении киберпреступлений и отмывании денежных средств, ущерб от которых составил миллионы евро.

"Сегодня мы были приглашены в прокуратуру города Салоники, где нам объявили о запросе Франции на выдачу Александра", - сообщил "Интерфаксу" его адвокат Илиас Спирлиадис.

Согласно документу, Франция обвиняет Винника в том, что он, являясь участником криминальной группировки, отмывал денежные средства, полученные незаконным путем, а также совершал различные киберпреступления, используя, в том числе, личную информацию французских граждан без их разрешения.

"Точная сумма украденных средств в запросе не фигурирует. Там лишь сказано, что из вменяемого Виннику ущерба в 130 млн евро часть отмывалась на территории Франции", - сказал он.

Спирлиадис уточнил, что речь, по его мнению, идет о миллионах евро.

Выдачи Винника требуют США

В июле прошлого года власти Греции задержали 38-летнего Винника, которого в США подозревают в организации операции по отмыванию не менее $4 млрд.

По данным американской стороны, россиянин использовал площадку, носившую название BTC-e, и руководил преступной группировкой, управляющей "одним из крупнейших в мире сайтов, через который совершаются киберпреступления". С 2011 года он сумел отмыть минимум $4 млрд, используя биткоины, считает американское следствие.

В октябре 2017 года греческий суд удовлетворил запрос о выдаче Винника США. Позже Верховный суд Афин подтвердил законность этого решения. При этом сообщалось, что суд в Салониках удовлетворил запрос Генпрокуратуры РФ о выдаче россиянина.

В июне 2018 года Винник был заочно арестован московским судом по делу о мошенничестве в сфере компьютерной информации. Мера пресечения Виннику избрана на два месяца с момента его фактического задержания или экстрадиции в Россию.

Ранее мужчина написал российским правоохранительным органам явку с повинной, из которой "следует, что в результате его мошеннических действий с 2011 по 2017 годы неустановленной группе российских граждан причинен материальный ущерб в 750 млн рублей".

Винник сейчас находится в Греции.