Госдеп США дал добро на возможную поставку Саудовской Аравии систем ПРО THAAD на сумму в $15 млрд

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Госдеп США в пятницу одобрил возможную сделку на $15 млрд между Вашингтоном и Эр-Риядом о поставках в Саудовскую Аравию систем ПРО THAAD, говорится в заявлении Управления военного сотрудничества министерства обороны США.

"Управление военного сотрудничества министерства обороны сегодня направило необходимую декларацию в Конгресс, которая оповещает о возможной продаже (THAAD - ИФ)", - отмечается в заявлении.

Заявление напоминает, что ранее Саудовская Аравия обратилась с просьбой к США поставить 44 установки THAAD вместе с 360 ракетами-перехватчиками и семью радарами. Также запрос касался средств для обслуживания и ремонта установок THAAD, запасных частей, документации и курсов подготовки личного состава, который будет управлять системами THAAD. Общая сумма потенциальной сделки, таким образом, достигла $15 млрд.

Также в заявлении отмечается, что заключение сделки с Саудовской Аравией не только улучшит безопасность королевства, но и будет способствовать продвижению интересов США в сфере внешней политики и национальной безопасности.

"Предполагаемая продажа этого вооружения и (средств - ИФ) поддержки не изменит основы военного баланса в регионе", - подчеркивается в заявлении.