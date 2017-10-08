Главные новости
В РоссииВ Петербурге полиция пресекла несанкционированную акцию оппозицииСпортСборная России победила Южную Корею в товарищеском матчеВ миреПолиция Дании обнаружила части тела пропавшей журналистки из Швеции
В мире

Новый посол США в РФ собрался посадить КНДР за стол переговоров

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Новый американский посол в РФ Джон Хантсман надеется улучшить отношения между США и Россией, которые, по его мнению, могут совместными усилиями усадить КНДР за стол переговоров.

Выступая на закрытой церемонии в столице штата Юта Солт-Лейк-Сити в свою честь, Хантсман заявил, что доверие между Соединенными Штатами и РФ "находится на низком уровне, так как многие американцы считают, что Россия хочет подорвать американскую демократию на фоне расследований приписанного РФ вмешательства в выборы". "Это уже не внутрипартийная проблема на политическом уровне", - приводит его слова агентство Associated Press.

При этом посол отметил, что "хочет улучшить отношения, но первый шаг (на пути к этому - ИФ) - это возвращение украинского контроля (над территориями - ИФ) в пределах международно признанных границ".

"Это вопрос касается не только США, но и Европы, Канады и практически каждой другой развитой страны", - подчеркнул американский дипломат.

В своей речи он выразил надежду на то, что две страны, действуя сообща, смогут усадить КНДР за стол переговоров. "Действуя вместе, мы считаем, США и Россия могут заставить северокорейский режим сесть за стол переговоров, чтобы найти дипломатическое решение", - заявил Хантсман.

Теги: Джон Хантсман, Россия, США, КНДР
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
Полиция Дании обнаружила части тела пропавшей журналистки из ШвецииПолиция Дании обнаружила части тела пропавшей журналистки из Швеции
В ее убийстве подозревают изобретателя подлодки "Наутилус" Петера Мадсена, с которым девушка отправилась в мореПодробнее
Российским авиаударом в Сирии уничтожен пункт управления ИГИЛ с полевыми командирамиРоссийским авиаударом в Сирии уничтожен пункт управления ИГИЛ с полевыми командирами
По информации Минобороны РФ, среди уничтоженных были выходцы с Северного КавказаПодробнее
ЦРУ не считает Ким Чен Ына сумасшедшимЦРУ не считает Ким Чен Ына сумасшедшим
Специалисты пытаются убедить политиков в рациональности поступков северокорейских властейПодробнее
Стрелок из Лас-Вегаса выиграл в азартные игры несколько миллионов долларовСтрелок из Лас-Вегаса выиграл в азартные игры несколько миллионов долларов
Следователи до сих пор не смогли выявить мотивы человека, устроившего стрельбу с массовыми жертвамиПодробнее
Нобелевскую премию мира присудили Международной кампании за уничтожение ядерного оружияНобелевскую премию мира присудили Международной кампании за уничтожение ядерного оружия
Награду получило содружество неправительственных организаций более чем из 100 стран мираПодробнее
Верховная рада на год продлила закон об особом статусе ДонбассаВерховная рада на год продлила закон об особом статусе Донбасса
Парламент определил, что особый порядок самоуправления заработает после вывода из региона вооруженных формированийПодробнее
Дональд Трамп анонсировал "бурю" после разговора с военнымиДональд Трамп анонсировал "бурю" после разговора с военными
Президент США отказался пояснять, что он имеет в видуПодробнее
В Эстонии назвали "излишне оптимистичными" планы по строительству стены на границе с РФВ Эстонии назвали "излишне оптимистичными" планы по строительству стены на границе с РФ
Стену длиной 136 км не успеют выстроить к 2018 годуПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 6 октября6 фото
06 октября
Фотохроника 6 октября
Лучшие фото недели10 фото
06 октября
Лучшие фото недели
ДТП во Владимирской области6 фото
06 октября
ДТП во Владимирской области
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииВ Петербурге полиция пресекла несанкционированную акцию оппозицииСпортСборная России победила Южную Корею в товарищеском матчеВ миреПолиция Дании обнаружила части тела пропавшей журналистки из ШвецииВ миреРоссийским авиаударом в Сирии уничтожен пункт управления ИГИЛ с полевыми командирамиВ миреСтрелок из Лас-Вегаса выиграл в азартные игры несколько миллионов долларовЭкономикаРоссийские туроператоры прекратили сотрудничество с "ВИМ-Авиа"

Новый посол США в РФ собрался посадить КНДР за стол переговоров

По факту ДТП с рейсовым автобусом в Забайкалье возбуждено уголовное дело

Стало известно содержание записки стрелка из Лас-Вегаса

Трактор помешал самолету приземлиться в аэропорту Владивостока

В Петербурге завели дело после смерти женщины из-за опоздания скорой во время митинга

Центральный участок зеленой ветки московского метро закрылся до понедельника

Акции в поддержку Алексея Навального 7 октября

Акции в поддержку Алексея Навального 7 октября9 фото

Скончался академик РАН Вячеслав Иванов

В Дагестане задержали не уступившего дорогу кортежу главы МВД водителя

Американский самолет-разведчик пролетел вдоль демаркационной линии на Корейском полуострове

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи
Конференции