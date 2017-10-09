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На открытии сессии ПАСЕ выберут нового председателя Ассамблеи

На этот пост предложены кандидатуры представителей Литвы и Кипра

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Голосование за нового председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) вместо ушедшего в отставку Педро Аграмунта состоится на открытии сессии в понедельник, говорится в заявлении ПАСЕ.

Место председателя ПАСЕ могут занять члены Европейской народной партии Эмануэлис Зингерис (Литва) или Стелла Кириакидес (Кипр). Их кандидатуры были предложены после отставки Аграмунта.

В минувшую пятницу Педро Аграмунт сообщил, что подал в отставку по личным причинам.

Временным главой ПАСЕ назначен вице-президент Ассамблеи Роджер Гейл.

Теги: ПАСЕ
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На открытии сессии ПАСЕ выберут нового председателя Ассамблеи

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