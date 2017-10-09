Главные новости
МоскваПожарные ликвидировали открытое горение в торговом центре "Синдика" у МКАДВ миреСША и Турция взаимно отменили выдачу неиммиграционных визКультураБорис Акунин написал последний роман о Фандорине
В мире

Трамп сформулировал приоритеты иммиграционной политики

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп направил в Конгресс список приоритетов Белого дома в сфере иммиграции, передает в понедельник американский телеканал Fox News.

Согласно сообщению, администрация США стремится внести ряд изменений в миграционную политику страны, в том числе сократить число принимаемых беженцев и значительно увеличить число работников таможенных и иммиграционных служб.

Кроме этого, в список приоритетов Белого дома входит строительство стены на границе с Мексикой - проект, ранее подвергнувшийся жесткой критике со стороны Демократической партии и американской общественности.

По данным телеканала, в Белом доме хотят, чтобы конгресс принял новые предложения по иммиграции в обмен на продление программы DACA (Отсроченные меры в отношении детей-иммигрантов), введенной в действие бывшим президентом США Бараком Обамой и отмененной Трампом.

Предложения администрации уже подверглись критике со стороны лидера демократического меньшинства в Палате представителей конгресса США Нэнси Пелоси и лидера демократов в сенате США Чака Шумера, которые заявили, что список приоритетов Белого дома "выходит далеко за рамки приемлемого" и "никак не похож даже на попытку компромисса".

В миреСуд штата Гавайи ослабил иммиграционный указ ТрампаЧитать подробнее

В сентябре этого года администрация США запустила процесс отмены программы DACA, созданной и введенной в действие администрацией Б.Обамы летом 2012 года. Основной целью программы является помощь нелегальным иммигрантам младше 30 лет, прибывшим в США, будучи еще детьми, и с тех пор проявившим себя как законопослушные жители страны.

DACA обеспечивала защитой около 800 тыс. человек в США.

Решение Белого дома об отмене этой программы вызвало резкую критику со стороны общественности, а также демократов, выступивших в защиту участников DACA. Однако в сентябре Трамп, Пелоси и Шумер в результате переговоров пришли к соглашению о возможности достижения компромисса в отношении этой программы.

Теги: США, Дональд Трамп
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
Южная Корея отвергла предположения о подготовке КНДР к новому ядерному испытаниюЮжная Корея отвергла предположения о подготовке КНДР к новому ядерному испытанию
Информация о пусках, планируемых накануне 72-й годовщины Трудовой партии Кореи, появилась в западных СМИПодробнее
США и Турция взаимно отменили выдачу неиммиграционных визСША и Турция взаимно отменили выдачу неиммиграционных виз
Визовое обслуживание прекращено после ареста сотрудника генконсульства США в СтамбулеПодробнее
На открытии сессии ПАСЕ выберут нового председателя АссамблеиНа открытии сессии ПАСЕ выберут нового председателя Ассамблеи
На этот пост предложены кандидатуры представителей Литвы и КипраПодробнее
В Барселоне десятки тысяч человек на акции выступили за единство ИспанииВ Барселоне десятки тысяч человек на акции выступили за единство Испании
Люди вышли на демонстрацию с испанскими и каталонскими флагамиПодробнее
Премьер Испании исключил отделение Каталонии от страныПремьер Испании исключил отделение Каталонии от страны
Глава испанского правительства отметил, что проблема Каталонии стала "битвой за Европу"Подробнее
Полиция Дании обнаружила части тела пропавшей журналистки из ШвецииПолиция Дании обнаружила части тела пропавшей журналистки из Швеции
В ее убийстве подозревают изобретателя подлодки "Наутилус" Петера Мадсена, с которым девушка отправилась в мореПодробнее
Российским авиаударом в Сирии уничтожен пункт управления ИГИЛ с полевыми командирамиРоссийским авиаударом в Сирии уничтожен пункт управления ИГИЛ с полевыми командирами
По информации Минобороны РФ, среди уничтоженных были выходцы с Северного КавказаПодробнее
ЦРУ не считает Ким Чен Ына сумасшедшимЦРУ не считает Ким Чен Ына сумасшедшим
Специалисты пытаются убедить политиков в рациональности поступков северокорейских властейПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Пожар на строительном рынке в Подмосковье6 фото
08 октября
Пожар на строительном рынке в Подмосковье
Акции в поддержку Алексея Навального 7 октября9 фото
08 октября
Акции в поддержку Алексея Навального 7 октября
Лучшие фото недели10 фото
06 октября
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
МоскваПожарные ликвидировали открытое горение в торговом центре "Синдика" у МКАДВ миреСША и Турция взаимно отменили выдачу неиммиграционных визКультураБорис Акунин написал последний роман о ФандоринеВ миреНа открытии сессии ПАСЕ выберут нового председателя АссамблеиВ РоссииПлощадь пожара на рынке в Ростове-на-Дону выросла до 5 тыс. кв. мВ РоссииЖитель Красноярска предстанет перед судом за растление 23 детей и подростков

Строитель стадиона для ЧМ-2018 возведет стартовый стол под "Ангару" на "Восточном"

По данным "Ъ", выбор Роскосмоса пал на ПСО "Казань" Подробнее

Суд 30 октября рассмотрит апелляцию Siemens по делу о крымских турбинах

Все пассажиры "ВИМ-Авиа" перевезены

Все пассажиры "ВИМ-Авиа" перевезеныРоссийскими и зарубежными авиакомпаниями, а также самой "ВИМ-Авиа" с 26 сентября перевезены более 36 тыс. человек Подробнее

Роспотребнадзор назвал причину заболевания детей менингитом в цыганском поселке на Урале

Трамп сформулировал приоритеты иммиграционной политики

Томские ученые научились делать искусственные кости с помощью растительного желатина

Рубль снизился к доллару и евро на старте первых торгов новой недели

"Роснефть" купила у Eni 30% в концессии на освоение месторождения газа Zohr

Омбудсмен Петербурга предложил провести парламентские слушания после акции 7 октября

Челябинский религиозный деятель оштрафован за хранение экстремистской литературы

Многодетные супруги осуждены в Иркутской области за аферы с онлайн-кредитами

В ростовской колонии началась проверка после смерти двух заключенных и избиения третьего

Суд отказался рассматривать иск бизнесмена к АФК "Система" на 133 млрд руб.

"Коммерсантъ" узнал о планах Макрона приехать на Петербургский экономический форум

Остатки на корсчетах банков в ЦБ 9 октября снизились

Диапазон цены IPO "Обуви России" составил 140-170 руб. за акцию

Режим ЧС введен на территории горящего в Ростове-на-Дону рынка

Глава сенатского комитета увидел в политике Трампа угрозу начала мировой войны

Ранее сенатор Коркер поддерживал Трампа, однако недавно стал одним из самых жестких его критиков в рядах республиканцев Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи
Конференции