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В КНДР заявили о предотвращении покушения ЦРУ на Ким Чен Ына

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Официальные СМИ КНДР сообщили, что сотрудники американских и южнокорейских спецслужб якобы готовили покушение на лидера КНДР Ким Чен Ына с использованием химического и биологического оружия.

"В мае 2017 года была обнаружена и захвачена группа террористов, проникших в нашу страну по приказу Центрального разведывательного управления США и южнокорейской разведки с целью совершить террористический акт против нашего лидера с применением биологических и химических субстанций", - сообщает северокорейское агентство ЦТАК.

"Это демонстрирует истинную природу США", - подчеркивает агентство.

Теги: КНДР, Ким Чен Ын, США, ЦРУ
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