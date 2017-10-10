ООН запретила вход в порты четырем судам из-за нарушения санкций против КНДР

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - ООН ввела запрет на вход в порты для четырех судов за то, что их экипажи нарушили санкции в отношении КНДР, сообщила во вторник BBC News со ссылкой на координатора комитета ООН по северокорейским санкциям Хью Грифитса.

Под запрет попали суда "Петрел 8" (под флагом Коморских островов), "Хао Фань 6" (Сент-Китс и Невис), "Тон Сань 2" (КНДР) и Дзие Шун (не приписан ни к одному порту.

Запрет вступил в силу 5 октября и не предполагает заморозку активов или запрет на передвижение.

В августе ООН приняла резолюцию, по которой Северной Корее запрещается экспорт угля, морепродуктов и железной руды. В сентябре под запрет попали также экспорт текстильно продукции, разрешение на работу для северокорейских граждан за рубежом и частично импорт нефтепродуктов.