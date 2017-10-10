Минобороны РФ удивило переключение американской коалиции с авиаударов по ИГ в Ираке на Сирию

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - В Министерстве обороны России заявили, что возглавляемая США коалиция в разы сократила интенсивность боевых вылетов на территории Ирака, усилив авиаудары по территории Сирии, что, по мнению ведомства, вызывает вопросы.

"Действия Пентагона и коалиции требуют разъяснений, является ли такая смена приоритетов у США и коалиции стремлением максимально осложнить операцию сирийской армии при поддержке ВКС России по освобождению сирийской территории к востоку от реки Евфрат", - заявил во вторник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Или это ловкая возможность освободить Ирак от террористов "Исламского государства" (запрещенная в РФ группировка - ИФ), загнав их в Сирию под точные удары российских ВКС?" - сказал он.

Конашенков заявил, что в сентябре американская коалиция снизила интенсивность ударов по ИГИЛ в Ираке до нескольких раз в сутки, нанеся почти в пять раз меньше ударов, чем в Сирии.

По словам Конашенкова, это совпало с началом операции сирийской армии при российской авиаподдержке по освобождению от боевиков провинции Дейр-эз-Зор. "Данное снижение интенсивности ударов в Ираке по времени странным образом совпало с переброской ИГИЛ к Дейр-эз-Зору из приграничных районов Ирака крупных сил террористов, которые теперь пытаются закрепиться на восточном берегу Евфрата. Возглавляемая США коалиция, имитирующая борьбу с ИГ, прежде всего в Ираке, все это видит, но продолжает якобы активно бороться с ИГ почему-то в Сирии", - заявил он.

"Освобождение оставшейся теперь в глубоком тылу Ракки, которую США и коалиция на протяжении полугода называли главным приоритетом борьбы с ИГ, уже который месяц замерло", - отметил официальный представитель Минобороны РФ, подчеркнув, что в Ракке боевики даже смогли вернуть под контроль несколько кварталов.

По словам Конашенкова, в западной части Ирака подконтрольная ИГ территория продолжает увеличиваться.