Российский Су-24 разбился при взлете в Сирии

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - На аэродроме Хмеймим в Сирии при взлете разбился российский самолет Су-24, экипаж погиб, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"10 октября при совершении разгона на взлет с аэродроме Хмеймим для выполнения боевой задачи выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и разрушился самолет Су-24", - заявил сотрудник департамента.

Он отметил, что экипаж самолета не успел катапультироваться и погиб. В Минобороны добавили, что разрушений на земле в результате происшествия нет.

"По докладу с места происшествия, причиной случившегося могла стать техническая неисправность машины", - заявили в российском военном ведомстве.

Предыдущие авиапроисшествия с российскими боевыми самолетами в Сирии были связаны с авиакрылом крейсера "Адмирал Кузнецов". 14 ноября прошлого года стало известно об аварии истребителя МиГ-29 при заходе на посадку за несколько километров до авианосца; летчик успел катапультироваться. В начале декабря прошлого года истребитель Су-33 потерпел аварию : он из-за обрыва троса выкатился за пределы палубы.