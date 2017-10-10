В КНДР рассказали российским депутатам о модернизации ракет для удара по США

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - В руководстве КНДР заявили о намерении модернизировать свою ракету с целью увеличения дальности полета в три раза, что позволит ей достичь территории США, заявил "Интерфаксу" член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов, совершивший на прошлой неделе в составе делегации поездку в Пхеньян.

"Об этом нам было заявлено на встрече с председателем президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Намом, который сказал, что они "вынуждены вырабатывать ответ " на возможную агрессию со стороны США и планируют модернизировать ракету, чтобы увеличить ее дальность, провести испытания", - рассказал Морозов о содержании состоявшейся беседы.

Он обратил внимание на то, сейчас дальность северокорейской ракеты составляет "максимум 3 тыс. км", а руководство поставило задачу увеличить ее до 9 тыс., и, таким образом, она сможет достичь территории США. "О сроках (решения этой задачи - ИФ) речь не шла", - уточнил Морозов.