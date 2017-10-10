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Левые радикалы раскритиковали решение Пучдемона отложить объявление независимости Каталонии

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Депутат парламента Каталонии от леворадикальной партии "Кандидатура народного единства" Анна Габриэль раскритиковала во вторник главу Женералитета Карлеса Пучдемона, не ставшего напрямую объявлять о независимости автономии от Испании.

"Мы верили, что сегодня - подходящий день, чтобы торжественно объявить о независимости Каталонской республики. Вероятно, мы упустили этот шанс", - сказала она в ходе заседания парламента Каталонии.

Как сообщалось, Пучдемон призвал во вторник каталонский парламент приостановить действие декларации о независимости, чтобы облегчить переговоры с Мадридом и Брюсселем. "Мы предлагаем приостановить провозглашение независимости, чтобы работать над претворением в жизнь результатов референдума. Сегодня мы делаем ответственный шаг в сторону диалога (с Мадридом - ИФ)", - сказал он, выступая в каталонском парламенте.

Пучдемон пояснил, что подобный шаг парламента облегчил бы дальнейший диалог Каталонии с испанским правительством и ЕС. "Нам нужно начать диалог. Иначе мы не сможем добиться нашей цели (независимости - ИФ). Нам нужно успокоить обстановку и шаг за шагом двигаться к нашей цели", - сказал он.

При этом глава исполнительной власти Каталонии отметил, что не сомневается в том, что его народ хочет быть независимым от Испании.

Теги: Каталония, Испания
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