Глава Каталонии вместо объявления независимости призвал к переговорам с Мадридом

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Глава исполнительной власти (Женералитета) Каталонии Карлес Пучдемон призвал во вторник каталонский парламент приостановить действие декларации о независимости, чтобы облегчить переговоры с Мадридом и Брюсселем.

"Мы предлагаем приостановить провозглашение независимости, чтобы работать над претворением в жизнь результатов референдума. Сегодня мы делаем ответственный шаг в сторону диалога (с Мадридом - ИФ), - сказал он, выступая в каталонском парламенте.

Пучдемон пояснил, что подобный шаг парламента облегчил бы дальнейший диалог Каталонии с испанским правительством и ЕС.

"Нам нужно начать диалог. Иначе мы не сможем добиться нашей цели (независимости - ИФ). Нам нужно успокоить обстановку и шаг за шагом двигаться к нашей цели", - сказал он.

"Мы не должны провоцировать насилие. Напротив, следует снижать напряженность", - сказал Пучдемон.

При этом глава исполнительной власти Каталонии отметил, что не сомневается в том, что его народ хочет быть независимым от Испании. По его словам, "референдум показал, что каталонцы хотят быть независимыми".

"Люди на референдуме сказали независимости "да", и именно это для меня - отправная точка," - заявил он.

Лидер Каталонии назвал референдум о независимости Каталонии, состоявшийся 1 октября, "политическим успехом", подчеркнув, что голосование состоялось, несмотря на попытки Мадрида помещать этому процессу.

Ожидалось, что Пучдемон объявит о независимости, основываясь на результатах референдума, прошедшего 1 октября. Референдум фактически был сорван правоохранительными органами Испании и сопровождался массовыми беспорядками, приведшими к многочисленным пострадавшим. Конституционный суд Испании признал голосование не соответствующим конституции.

Полиция ранее усилила меры безопасности в Каталонии, взяв под охрану здания общественных учреждений и перекрыв вход в парк вокруг местного парламента.