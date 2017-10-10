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Лидер Каталонии вместо объявления независимости призвал к переговорам с Мадридом
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Мадрид воспринял выступление лидера Каталонии как фактическое объявление независимости

По данным издания El Pais, у испанских властей уже все готово для политического и юридического ответа

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - В правительстве Испании исходят из того, что глава исполнительной власти Каталонии Карлес Пучдемон в ходе выступления во вторник, по сути, объявил о независимости от Мадрида, но заморозил вступление в силу этого решения, пишет газета El Pais со ссылкой на собственные источники.

По ее информации, в испанском правительстве "пояснили, что "недопустимо", пусть и неявным образом, объявлять о независимости, но при этом открыто говорить о том, что это решение пока заморожено".

В связи с этим, по данным издания, в Мадриде заверили, что "все готово для того, чтобы дать ответ (на заявление Пучдемона - ИФ) как в политической, так и в юридической сфере".

Как сообщалось, Пучдемон призвал во вторник каталонский парламент приостановить действие декларации о независимости, чтобы облегчить переговоры с Мадридом и Брюсселем.

"Мы предлагаем приостановить провозглашение независимости, чтобы работать над претворением в жизнь результатов референдума. Сегодня мы делаем ответственный шаг в сторону диалога", - сказал он, выступая в каталонском парламенте.

Пучдемон пояснил, что подобный шаг парламента облегчил бы дальнейший диалог Каталонии с испанским правительством и ЕС.

"Нам нужно начать диалог. Иначе мы не сможем добиться нашей цели. Нам нужно успокоить обстановку и шаг за шагом двигаться к нашей цели", - сказал он.

При этом глава исполнительной власти Каталонии отметил, что не сомневается в том, что его народ хочет быть независимым от Испании.

Теги: Испания, Каталония
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