В госдепе США заявили о высоком IQ Тиллерсона

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт не смогла назвать точный уровень коэффициента интеллекта (IQ) госсекретаря Рекса Тиллерсона, отметив лишь, что он высокий.

"Он высокий", - сказала представитель Госдепартамента в ходе брифинга во вторник в ответ на вопрос журналиста об уровне IQ госсекретаря США. "Если вы сопоставите факты, вы увидите, что он высокий", - добавила Нойерт, признав, что точной оценки она не знает.

Ранее в интервью журналу "Форбс" Трамп предположил , что коэффициент его интеллекта выше, чем у Тиллерсона, комментируя информацию телеканала NBC News, по данным которого госсекретарь однажды назвал президента США "придурком".

Позже президент заявил, что предложение сравнить коэффициент его интеллекта с IQ госсекретаря США Рекса Тиллерсона не направлено против главы американского внешнеполитического ведомства.

В Белом доме заявления Трампа назвали шуткой.