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Трамп заявил о желании увеличить ядерный арсенал США в 10 раз

По данным источника NBC News, после встречи, где было сделано это высказывание, госсекретарь США назвал Трампа "придурком"

Трамп заявил о желании увеличить ядерный арсенал США в 10 раз
Фото: Reuters

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп 20 июля на встрече с высокопоставленными представителями структур национальной безопасности выразил желание увеличить ядерный арсенал США в десять раз, сообщил в среду телеканал NBC News со ссылкой на источники, которые присутствовали на встрече.

По их словам, Трамп сделал такое заявление, когда комментировал слайд с таблицей, изображающей сокращение количества ядерного оружия в США.

Источники телеканала рассказали, что комментарий президента удивил представителей Комитета начальников штабов США и государственного секретаря США Рекса Тиллерсона, присутствовавших на встрече.

Согласно информации, предоставленной источниками телеканала, на совещании должностные лица вкратце объяснили президенту юридические и практические трудности, которые может повлечь за собой наращивание ядерного арсенала. Они также пояснили, что на сегодня США обладают большей военной мощью, чем в прошлом, когда страна располагала более широким ядерным арсеналом.

Источники NBC News пояснили, что после именно этой встречи некоторые представители администрации якобы слышали, как госсекретарь Тиллерсон назвал Трампа "придурком".

Ранее о том, что госсекретарь отпустил в адрес президента США это ругательство, сообщил NBC News. В свою очередь Трамп назвал это фейковой новостью и в интервью журналу Forbes сказал, что коэффициент его интеллекта (IQ) выше, чем у Тиллерсона.

Также Трамп заявил, что заявление не направлено против главы американского внешнеполитического ведомства.

"Я ни на кого не нападал. Я не верю в подобные нападки", - заявлял Трамп в ответ на соответствующий вопрос журналиста.

В Белом доме заявления Трампа назвали шуткой.

Теги: США, Дональд Трамп
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