Трамп оценил свой коэффициент интеллекта выше IQ Тиллерсона

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп полагает, что коэффициент его интеллекта (IQ) выше, чем у госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

"Я думаю, это фейковая новость", - так прокомментировал Трамп в интервью журналу Forbes информацию телеканала NBC News, по данным которого, Тиллерсон однажды назвал президента США "придурком".

"Но если он действительно так сказал, то полагаю, нам нужно будет сравнить наш уровень IQ. И я могу вам сказать, кто выиграет", - добавил президент, дав понять, что победителем станет именно он.

На прошлой неделе телеканал сообщил , что Тиллерсон якобы был намерен уйти в отставку в отставку с поста госсекретаря США. Позднее Тиллерсон и Трамп опровергли это сообщение.