Главные новости
В РоссииПоклонская попросила Генпрокуратуру запретить деятельность "Христианского государства"СпортОпределились обладатели всех прямых путевок на ЧМ-2018 от ЕвропыВ РоссииВерховный суд смягчил наказание осужденным за убийство Немцова
В мире

Жена продюсера Харви Вайнштейна подала на развод из-за скандала вокруг мужа

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Жена голливудского продюсера Харви Ванштейна дизайнер Джорджина Чапман подала на развод после того, как сразу несколько актрис обвинили ее супруга в сексуальных домогательствах, сообщил во вторник журнал The People.

"Мое сердце разбивается из-за огромных страданий, которые пришлось перенести всем этим женщинам из-за этих непростительных действий. Я решила оставить мужа. Забота о детях - мой главный приоритет, и я прошу СМИ проявить в этот момент уважение к моей частной жизни", - заявила она.

В миреДве актрисы обвинили продюсера Харви Вайнштейна в изнасилованииДве актрисы обвинили продюсера Харви Вайнштейна в изнасилованииЧитать подробнее

Чапман вышла за Вайнштейна в 2007-м году. У них двое детей; дочери 7 лет, сыну - 4 года. Агентство Аssociated Press отмечает, что решение Чапман подать на развод, вероятно, должно помочь ей спасти репутацию своего бренда Marchesa, одежду которого носят многие голливудские звезды.

Сооснователя The Weinstein Company и кинокомпании Miramax Films обвинили в домогательствах Гвинет Пэлтроу и Анджелина Джоли, Розана Аркетт, Жюдит Годреш и Кэтрин Кэндалл. Ранее Азия Ардженто и Лусия Эванс также обвнили Вайнштейна в изнасиловании.

Это произошло после того, как The New York Times опубликовала статью, в которой утверждала со ссылкой на результаты собственного расследования, что Вайнштейн на протяжении долгих лет принуждал актрис, в том числе Эшли Джадд, и других сотрудниц Miramax Films и The Weinstein Company к сексуальным отношениям, обещая им помощь в карьере.

Кинокомпания Miramax Films 7 октября заявила, что Вайнштейн временно покинул пост гендиректора в связи с внутренним расследованием о сексуальных домогательствах.

Теги: Харви Ванштейн, Miramax Films, США
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
Глава Каталонии вместо объявления независимости призвал к переговорам с МадридомГлава Каталонии вместо объявления независимости призвал к переговорам с Мадридом
Карлес Пучдемон призвал парламент приостановить действие декларации о независимости, чтобы облегчить переговоры с Мадридом и БрюсселемПодробнее
Две актрисы обвинили продюсера Харви Вайнштейна в изнасилованииДве актрисы обвинили продюсера Харви Вайнштейна в изнасиловании
The New York Times ранее сообщала, что продюсер много лет принуждал актрис к сексуальным отношениям, посулив успех в карьереПодробнее
Жертвами крушения Су-24 в Сирии стали летчики БалтфлотаЖертвами крушения Су-24 в Сирии стали летчики Балтфлота
Экипаж разбившегося на базе Хмеймим самолета не успел катапультироватьсяПодробнее
Президент Чехии предложил Украине оставить России Крым и взять компенсациюПрезидент Чехии предложил Украине оставить России Крым и взять компенсацию
Председатель Рады в ответ назвала это предложение "ужасным в своем цинизме" и заявила, что для Украины оно неприемлемоПодробнее
Российский Су-24 разбился при взлете в СирииРоссийский Су-24 разбился при взлете в Сирии
Экипаж самолета не успел катапультироватьсяПодробнее
Не менее 10 человек стали жертвами лесных пожаров в КалифорнииНе менее 10 человек стали жертвами лесных пожаров в Калифорнии
Из-за пожаров в штате ввели чрезвычайное положениеПодробнее
Сестра лидера КНДР сможет решать вопросы военного характераСестра лидера КНДР сможет решать вопросы военного характера
Ранее Ким Чен Ын объявлял о создании национальных ядерных силПодробнее
Google начала проверку данных о российской дезинформации во время выборов 2016 годаGoogle начала проверку данных о российской дезинформации во время выборов 2016 года
Предполагается, что Россия использовала агитационную рекламу для воздействия на исход выборов президента СШАПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Умер Аллан Чумак8 фото
10 октября
Умер Аллан Чумак
Фотохроника 9 октября6 фото
09 октября
Фотохроника 9 октября
Лучшие фото недели10 фото
06 октября
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииПоклонская попросила Генпрокуратуру запретить деятельность "Христианского государства"СпортОпределились обладатели всех прямых путевок на ЧМ-2018 от ЕвропыВ РоссииВерховный суд смягчил наказание осужденным за убийство НемцоваЭкономикаЭкс-акционеры ЮКОСа отозвали все требования к РФВ миреЖертвами крушения Су-24 в Сирии стали летчики БалтфлотаЭкономикаОтрицательный капитал банка "Открытие" составил почти 190 млрд рублей

Жена продюсера Харви Вайнштейна подала на развод из-за скандала вокруг мужа

Хабаровск окутало дымом от пожаров в соседних регионах

Трамп обсудил с военными и советниками вопрос о мерах в отношении КНДР

Директор Приморского океанариума подал в отставку после очередной гибели дельфина

Глава Каталонии подписал Декларацию независимости от Испании

Жена Дмитрия Хворостовского опровергла сообщения о его смерти

Жена Дмитрия Хворостовского опровергла сообщения о его смертиРанее в СМИ появилась информация о том, что певец скончался от рака Подробнее

Медведев рассказал о роли марокканских мандаринов в жизни россиян

Миллиардер Карлос Слим заявил о положительном влиянии землетрясений на экономику Мексики

В Керченском проливе ограничат судоходство для установки автодорожной арки моста в Крым

Поклонская попросила Генпрокуратуру запретить деятельность "Христианского государства"

Поклонская попросила Генпрокуратуру запретить деятельность "Христианского государства"Заодно депутат потребовала отозвать прокатное удостоверение у "Матильды", которая, по ее мнению, побуждает людей к совершению правонарушений Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи
Конференции