Жена продюсера Харви Вайнштейна подала на развод из-за скандала вокруг мужа

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Жена голливудского продюсера Харви Ванштейна дизайнер Джорджина Чапман подала на развод после того, как сразу несколько актрис обвинили ее супруга в сексуальных домогательствах, сообщил во вторник журнал The People.

"Мое сердце разбивается из-за огромных страданий, которые пришлось перенести всем этим женщинам из-за этих непростительных действий. Я решила оставить мужа. Забота о детях - мой главный приоритет, и я прошу СМИ проявить в этот момент уважение к моей частной жизни", - заявила она.

Чапман вышла за Вайнштейна в 2007-м году. У них двое детей; дочери 7 лет, сыну - 4 года. Агентство Аssociated Press отмечает, что решение Чапман подать на развод, вероятно, должно помочь ей спасти репутацию своего бренда Marchesa, одежду которого носят многие голливудские звезды.

Сооснователя The Weinstein Company и кинокомпании Miramax Films обвинили в домогательствах Гвинет Пэлтроу и Анджелина Джоли , Розана Аркетт, Жюдит Годреш и Кэтрин Кэндалл. Ранее Азия Ардженто и Лусия Эванс также обвнили Вайнштейна в изнасиловании.

Это произошло после того, как The New York Times опубликовала статью, в которой утверждала со ссылкой на результаты собственного расследования, что Вайнштейн на протяжении долгих лет принуждал актрис, в том числе Эшли Джадд, и других сотрудниц Miramax Films и The Weinstein Company к сексуальным отношениям, обещая им помощь в карьере.

Кинокомпания Miramax Films 7 октября заявила, что Вайнштейн временно покинул пост гендиректора в связи с внутренним расследованием о сексуальных домогательствах.