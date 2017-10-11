"Коммерсантъ" сообщил о предварительной причине гибели Су-24 в Сирии

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Фронтовой бомбардировщик Су-24, взорвавшийся на авиабазе Хмеймим в Сирии 10 сентября, пытался взлететь, когда его системы находились в так называемом "невзлетном положении". Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник.

Для установления причин ЧП министр обороны Сергей Шойгу приказал создать специальную комиссию. Определить точную причину крушения поможет параметрический самописец самолета, он уже обнаружен.

Источник "Ъ", близкий к комиссии, рассказал о данных предварительных отчетов. Согласно им, индикаторы в кабине пилота показали, что самолет готов к взлету, но стабилизатор, закрылки и предкрылки в режим "взлет" переведены не были.

По словам источника, это могло стать как следствием ошибки экипажа (командир по какой-то причине не перевел системы самолета в нужное для взлета состояние), так и технических неполадок. Пилоты, по его словам, до последнего рассчитывали поднять машину в воздух, но, достигнув взлетной скорости, уже не смогли ни остановить Су-24М, ни катапультироваться. После того, как самолет выкатился за пределы взлетной полосы, надломилась передняя стойка его шасси. Самолет ударился о землю, после чего загорелся и взорвался.

Инцидент произошел в момент вылета экипажа самолета на боевое задание, поэтому машина была заправлена полностью. Летчикам Балтийского флота капитанам Юрию Медведкову (командир) и Юрию Копылову (штурман) предстояло нанести удары по пунктам управления и оружейным складам радикальных исламистов в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

По утверждению военных, перед вылетом технические специалисты полностью проверили самолет, нареканий к его состоянию не возникло. Непосредственно после катас​трофы Минобороны заявило, что причиной крушения бомбардировщика могла стать техническая неисправность.

Во вторник утром в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России сообщили, что во вторник на аэродроме Хмеймим при взлёте разбился российский самолёт Су-24, экипаж погиб.

Летчики считались опытными пилотами, не раз вылетавшими на боевые задания в Сирии. Оба имели опыт пилотирования самолетов на малых и сверхмалых высотах, в ночных условиях, а также при метеорологическом минимуме.