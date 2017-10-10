Жертвами крушения Су-24 в Сирии стали летчики Балтфлота

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - В авиакатастрофе на авиабазе Хмеймим в Сирии погибли летчики Балтийского флота, сообщили "Интерфаксу" в администрации города Черняховск.

"Мы уже имеем информацию, что в Сирии погиб экипаж из авиачасти, дислоцированной в Черняховске. Оба офицера служили в 72-й гвардейской авиационной Новгородско-Клайпедской Краснознаменной имени маршала авиации И.И. Борзова базе Балтфлота", - заявил собеседник агентства.

Во вторник утром в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России сообщили, что во вторник на аэродроме Хмеймим при взлете разбился российский самолет Су-24, экипаж погиб.

Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Его экипаж не успел катапультироваться. В Минобороны добавили, что разрушений на земле в результате происшествия нет.

"По докладу с места происшествия, причиной случившегося могла стать техническая неисправность машины", - заявили в российском военном ведомстве.