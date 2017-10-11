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В Южную Корею прибыла американская атомная подлодка "Тусон"

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Многоцелевая атомная подводная лодка (АПЛ) ВМС США "Тусон" на прошлых выходных подошла к берегам Южной Кореи. Об этом сообщает в среду южнокорейское агентство "Рёнхап" со ссылкой на Тихоокеанское командование вооруженных сил США (PACOM).

По данным агентства, эта АПЛ типа "Лос-Анджелес" зашла в прошлую субботу в порт города Чинхэгу на юго-востоке Южной Кореи.

"С экипажем примерно в 150 человек "Тусон" может выполнять различные миссии и поддерживать свой профессионализм в использовании новейших навыков подводного флота", - приводит телеканал выдержки из заявления PACOM.

В то же время в заявлении не уточняется, когда АПЛ "Тусон", базирующаяся на Гавайских островах, вернется обратно.

Накануне корейское издание The Chosun Ilbo сообщало, что ВМС США направляют к берегам Корейского полуострова другую АПЛ - "Мичиган".

По данным издания, "Мичиган" примет участие в совместных учениях Южной Кореи и США, которые запланированы на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что атомный авианосец ВМС США "Рональд Рейган" (CVN-76) в сопровождении других кораблей вышел в Южно-Китайское море 6 октября после завершения визита в Гонконг и взял курс на Корейский полуостров.

В минувшие выходные агентство "Рёнхап" передавало, ссылаясь на источник в министерстве обороны Южной Кореи, что на фоне обострения ситуации на Корейском полуострове американская авианосная ударная группа примет участие в совместных с кораблями ВМС Республики Корея учениях, которые будут проходить в середине октября в акватории Японского моря вблизи побережья КНДР.

Теги: Южная Корея, США
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