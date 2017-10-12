В Японское море вошла американская ударная атомная подлодка с "Томагавками"

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - На фоне обострения напряженности на Корейском полуострове ударная атомная подводная лодка ВМС США "Таксон" (SSN-770), оснащенная крылатыми ракетами "Томагавк", в четверг вошла в акваторию Японского моря. Об этом свидетельствуют данные международной автоматической идентификационной системы AIS.

Как сообщало Тихоокеанское командование США, в минувшую субботу подлодка "Таксон" класса "Лос-Анджелес" заходила в порт города Чинхэгу на юго-востоке Южной Кореи.

На субмарине "Таксон" имеется двенадцать пусковых установок для запуска крылатых ракет "Томагавк".

По данным южнокорейских СМИ, ожидается, что она примет участие в совместных американо-южнокорейских учениях, которые на следующей неделе должны начаться вблизи берегов Северной Кореи.

С этой же целью к Корейскому полуострову направляется еще одна американская ударная атомная подводная лодка "Мичиган ", оснащенная 154 крылатыми ракетами "Томагавк". Агентство "Рёнхап", ссылаясь на южнокорейский военный источник, сообщило, что в предстоящие выходные подлодка Мичиган уже подойдет к берегам Южной Кореи и зайдет в порт Пусан.

На подходе к Корейскому полуострову также находится авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем "Рональд Рейган". По сообщению Сил самообороны Японии, в настоящее время корабельная группа находится в районе японского острова Окинава. Она также примет участие в предстоящих совместных с кораблями ВМС Республики Корея учениях, которые будут проходить в акватории Японского моря вблизи побережья КНДР.