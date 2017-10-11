Испанское правительство собралось на экстренное заседание по ситуации в Каталонии

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Правительство Испании в среду собралось на чрезвычайное заседание, темой которой стало обсуждение следующих шагов Мадрида по проблеме Каталонии, власти которой заявили о намерении добиться отделения региона от Испании, передает агентство Associated Press.

Заседание проходит под руководством премьер-министра Испании Мариано Рахоя. Ожидается, что позднее в среду премьер выступит перед испанским парламентом.

Накануне поздно в твиттере Женералитета (исполнительной власти) Каталонии появилось сообщение, согласно которому глава регионального правительства Каталонии Карлес Пучдемон, его заместитель Ориол Жункерас, спикер парламента Каталонии Карме Форкадель и ещё 72 депутата из 135 поставили подписи под документом, утверждающим Каталонию как независимое государство.

Тем не менее накануне Пучдемон призыва л каталонский парламент приостановить действие декларации о независимости, чтобы облегчить переговоры с Мадридом и Брюсселем. "Мы предлагаем приостановить провозглашение независимости, чтобы работать над претворением в жизнь результатов референдума. Сегодня мы делаем ответственный шаг в сторону диалога (с Мадридом - ИФ)", - сказал он, выступая в каталонском парламенте.

Пучдемон пояснил, что подобный шаг парламента облегчил бы дальнейший диалог Каталонии с испанским правительством и ЕС.

Однако, по данным испанской газеты Eд Pais, ссылавшейся на собственные источники, в правительстве Испании исходят из того, что Пучдемон в ходе выступления во вторник, по сути, объявил о независимости от Мадрида, но заморозил вступление в силу этого решения.

В связи с этим, как сообщила газета, в Мадриде заверили, что "все готово для того, чтобы дать ответ (на заявление Пучдемона) как в политической, так и в юридической сфере".

1 октября в Каталонии прошел референдум о независимости, который фактически был сорван правоохранительными органами Испании и сопровождался массовыми беспорядками, приведшими к многочисленным пострадавшим. Около 90% каталонцев проголосовали за независимость от Испании, однако Конституционный суд страны признал голосование не соответствующим конституции.