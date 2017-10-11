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Глава Каталонии подписал Декларацию независимости от Испании

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Декларация о независимости от Испании подписал глава регионального правительства Каталонии Карлес Пучдемон, сообщил поздно вечером во вторник (в среду по московскому времени) твиттер женералитата автономной области.

"Председатель каталонского регионального правительства подписал декларацию независимости", - говорится в сообщении.

Подписи под документом, утверждающим Каталонию как независимое государство, как стало известно СМИ, поставили Карлес Пучдемон, его заместитель Ориол Жункерас, спикер парламента Каталонии Карме Форкадель и ещё 72 депутата из 135.

Ранее сообщалось, что Пучдемон призвал во вторник каталонский парламент приостановить действие декларации о независимости, чтобы облегчить переговоры с Мадридом и Брюсселем. Премьер регионального правительства пояснил, что подобный шаг парламента облегчил бы дальнейший диалог Каталонии с испанским правительством и ЕС.

В правительстве Испании исходят из того, что глава исполнительной власти Каталонии Пучдемон в ходе выступления во вторник, по сути, объявил о независимости от Мадрида, пишет газета El Pais со ссылкой на собственные источники. По ее информации, в испанском правительстве "пояснили, что "недопустимо", пусть и неявным образом, объявлять о независимости, но при этом открыто говорить о том, что это решение пока заморожено".

Теги: Каталония, Испания, Карлес Пучдемон
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