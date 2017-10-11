Подозреваемый в убийстве шведской журналистки датчанин отказался общаться со следствием

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Датчанин Петер Мадсен, подозреваемый в убийстве шведской журналистки Ким Валл и находящийся под стражей, отказался от дальнейших разговоров со следователями по указанию своего адвоката. Об этом сообщает в среду агентство Associated Press.

По словам представителя полиции Йенса Моллера Йенсена, Мадсен "теперь не хочет говорить".

В конце прошлой недели правоохранительные органы Дании заявили об обнаружении двух пакетов, в одном из которых находились вещи журналистки, в другом - голова и ноги. Экспертиза останков установила, что эти части тела принадлежали именно ей.

Также на прошлой неделе полиция обнаружила на жестком диске, который принадлежал Мадсену, видеозаписи с пытками и обезглавливанием женщин.

Петер Мадсен, сконструировавший самодельную подводную лодку "Наутилус", стал подозреваемым по делу об убийстве Ким Валл после того, как в августе было обнаружено обезглавленное тело журналистки , а затем отдельные части ее тела.

В конце августа тело Валл без головы, рук и ног было обнаружено в море близ Копенгагена. К телу был прикреплен металл, вероятно, с той целью, чтобы останки пошли ко дну. Также на ее теле были обнаружены 15 ножевых ранений.

В последний раз живой журналистку видели на борту самодельной субмарины "Наутилус" вместе с ее хозяином 10 августа. На следующий день спасатели подобрали Петера Мадсена с тонущего судна.

Следствие подозревает, что Мадсен, заявившей следствию о несчастном случае на субмарине, из-за которого погибла журналистка, мог специально затопить судно, чтобы скрыть улики.

Об исчезновении 30-летней Ким Валл стало известно 11 августа. Журналистка провела интервью с Мадсеном на борту его подлодки в Копенгагене, после чего так и не вернулась домой.