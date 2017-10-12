На демонстрацию в Барселоне по случаю Национального дня Испании вышли 65 тыс. человек

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - В демонстрации, посвященной Национальному дню Испании и единству страны, в Барселоне приняли участие 65 тысяч человек. Об этом сообщает в четверг агентство Associated Press со ссылкой на местные правоохранительные органы.

Этот показатель стал самым высоким с 2014 года, когда полиция Барселоны начала подсчитывать количество посетителей мероприятия, рассказал представитель правоохранительных органов.

В ходе демонстрации незначительно пострадал один полицейский, он участвовал в разведении потоков демонстрантов на центральной площади.

1 октября в Каталонии прошел референдум о независимости, который фактически был сорван правоохранительными органами Испании и сопровождался массовыми беспорядками, приведшими к многочисленным пострадавшим. Конституционный суд Испании признал голосование не соответствующим конституции.

На этой неделе глава регионального правительства Каталонии Карлес Пучдемон призвал каталонский парламент приостановить действие декларации о независимости, чтобы облегчить переговоры с Мадридом и Брюсселем.

Позднее на странице женералитета Каталонии в твиттере появилось сообщение, согласно которому глава регионального правительства Каталонии Пучдемон, его заместитель Ориол Жункерас, спикер парламента Каталонии Карме Форкадель и еще 72 депутата из 135 поставили подписи под документом, утверждающим Каталонию как независимое государство.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой потребовал от Пучдемона объяснить, провозгласила Каталония независимость или нет. На разъяснение позиции испанский премьер отвел лидеру Каталонии пять дней. Этот срок истечет 16 октября.