Российские военные доставили беженцам из сирийского Эр-Растана партию гумпомощи

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Российские военные из Центра по примирению враждующих сторон доставили партию гуманитарной помощи беженцам из города Эр-Растан, который находится под контролем так называемой умеренной оппозиции, сообщил представитель центра Алексей Сергеев.

"В этот раз мы привезли беженцам около 400 продуктовых наборов. В каждом из них мука, сахар, рис, мясные консервы", - сказал он.

Российский гуманитарный конвой прибыл в город Кербат Эш-Шабат в провинции Риф Дамаск. Здесь скопилось примерно полторы тысячи беженцев, большая часть - из Эр-Растана.

Российские врачи развернули для беженцев мобильный медицинский пункт.