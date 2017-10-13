В мире

В Киеве строители во время земляных работ обнаружили снаряд времен войны

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - В Днепровском районе украинской столицы во время земельных работ был обнаружен и обезврежен снаряд времен Второй мировой войны, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС) в Киеве

"В Днепровском районе на ул. Регенараторная, 4 на строительстве во время проведения земляных работ обнаружен артиллерийский снаряд Д-76 мм в количестве 1 единица времен Второй мировой войны", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Группой пиротехнических работ 1-го Специального центра быстрого реагирования и гуманитарного разминирования ГСЧС Украины обнаруженный снаряд изъят и уничтожен на полигоне.

В ведомстве подчеркнули, что всего с начала года на территории Киева было изъято и уничтожено 892 взрывоопасных предметов времен прошлых войн.

Теги: Украина, Киев
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