В Киргизии поймали вернувшегося из Сирии для подготовки терактов боевика

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии задержал боевика, вернувшегося из Сирии для создания террористического подполья, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе ГКНБ

"12 октября в рамках контртеррористической деятельности по выявлению и пресечению попыток проникновения на территорию Киргизии боевиков международных террористических организаций (МТО), перебрасываемых в составе диверсионных групп из Сирии с целью подготовки и совершения террористических акций, направленных на дестабилизацию ситуации в республике, задержан гражданин Киргизии У.А., 1980 года рождения, уроженец Джалал-Абадской области (юг страны)", - сказал представитель спецслужбы.

По его словам, задержанный в 2015 году выехал за рубеж и присоединился к террористической организации "Ахрар аш-Шам", в составе которой принимал участие в боевых действиях против войск Сирии.

"Задержанный возглавлял один из идеологических центров по обучению детей-сирот боевиков МТО основам джихадизма, участвуя тем самым в пополнении человеческими ресурсами бандформирований международного терроризма в Сирии", - отметил собеседник агентства.

"По заданию главарей МТО прибыл в Киргизию для создания террористического подполья и осуществления подрывной деятельности", - сказал он.

В отношении задержанного, давшего признательные показания, продолжаются следственные мероприятия, добавили в ведомстве.