Президентские выборы пройдут в Киргизии

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - В Киргизии в воскресенье состоятся выборы президента, которые впервые проводятся в установленные Конституцией сроки, спустя шесть лет после избрания действующего главы государства Алмазбека Атамбаева. В выборах участвуют 11 кандидатов, среди них сразу три бывших премьер-министра.

В ЦИК Киргизии сообщили "Интерфаксу", что выборы проводятся с применением биометрической идентификации граждан, автоматических урн для голосования и подсчета голосов. Эти технологии впервые были использованы во время парламентских выборах в октябре 2015 года.

Глава ЦИК Нужан Шайлдабекова заявила, что "применение данных технологий позволило полностью исключить любые фальсификации во время голосования и подсчета голосов, что обеспечивает доверие к итогам выборов со стороны всех участников избирательного процесса".

На выборах в Киргизии отсутствует порог явки, они признаются состоявшимися при любой активности избирателей.

Победителем признается тот кандидат, кто в первом туре голосования сумеет набрать свыше половины голосов всех избирателей от числа принявших участие в выборах. В ином случае назначается второй тур.

Принять участие в голосовании на выборах президента Киргизии могут только те граждане, которые прошли биометрическую регистрацию. В уточненном списке - 3025902 избирателея; в республике и за границей образовано 2 375 избирательных участков, включая 37 участков за рубежом. За пределами Киргизии проживает 18570 избирателей, наибольшее количество зарубежных участков открыто в России.