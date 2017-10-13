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Первый конвой турецких военных вошел в сирийскую провинцию Идлиб

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Первый конвой с турецкой военной техникой пересек границу Турции с Сирией и вошел в провинцию Идлиб, сообщает в пятницу издание Sabah.

По его данным, около 30 единиц военной техники прошли через пограничный пункт "Баб эль-Хава".

Отмечается, что военный конвой направился к возвышенности Шейх Баракат, с которой можно обозревать северо-западные районы Сирии, удерживаемые оппозиционными группировками.

В минувшие выходные армия Турции начала операцию в провинции Идлиб, где создана одна из четырех зон деэскалации в Сирии. Согласно договоренностям, достигнутым на последнем раунде межсирийских переговоров в Астане, контролировать перемирие в этой зоне будут военные полицейские России, Турции и Ирана. Каждая из этих стран-гарантов режима прекращения огня в Сирии обязались разместить в зоне деэскалации в Идлибе контингенты численностью по 500 человек.

Теги: Турция, Сирия
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