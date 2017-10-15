Сирийский парламент потребовал вывода турецких войск со своей территории

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Дамаск требует вывода турецких войск со своей территории в связи с событиями в Идлибе, заявил председатель Народного совета Сирии Хаммуд Сабаг.

"Сирийский парламент требует вывода турецких войск с территории Сирии без каких-либо предварительных условий", - сказал он, выступая в воскресенье на ассамблее Межпарламентского союза в Петербурге.

По его словам, "турецкая армия осуществила вторжение на территорию Сирии в провинции Идлиб и совершила покушение на территориальную целостность и суверенитет" Сирии. "Сирийский парламент осуждает такие действия по вторжению со стороны Турции, которое совершенно не связано с соглашением, которое было достигнуто в Астане", - заявил Саббаг.

Он назвал действия Турции "агрессией против сирийских территорий в провинции Идлиб".

"Мы считаем эту атаку вторжением на нашу территорию, угрозой для безопасности наших граждан. Мы считаем это нарушением норм международного права, - отметил Саббаг. - Это показывает тесную взаимосвязь между турецким режимом и террористическими группировками, которые уничтожают Сирию, и проливается кровь сирийского народа, содействуют дестабилизации ситуации в Сирии".

13 октября первый конвой с турецкой военной техникой пересек границу Турции с Сирией и вошел в провинцию Идлиб. По данным СМИ, около 30 единиц военной техники прошли через пограничный пункт "Баб эль-Хава". Отмечается, что военный конвой направился к возвышенности Шейх Баракат, с которой можно обозревать северо-западные районы Сирии, удерживаемые оппозиционными группировками.

В минувшие выходные армия Турции начала операцию в провинции Идлиб, где создана одна из четырех зон деэскалации в Сирии.

Согласно договоренностям, достигнутым на последнем раунде межсирийских переговоров в Астане, контролировать перемирие в этой зоне будут военные полицейские России, Турции и Ирана. Каждая из этих стран-гарантов режима прекращения огня в Сирии обязались разместить в зоне деэскалации в Идлибе контингенты численностью по 500 человек.

137-я ассамблея Межпарламентского союза проходит в Санкт-Петербурге 14-18 октября.