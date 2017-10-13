МИД РФ выразил сожаление в связи с выходом Израиля из ЮНЕСКО

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - В МИД РФ выразили сожаление в связи с выходом Израиля из ЮНЕСКО, отметив, что с этим шагом прекратится российско-израильское сотрудничество на площадке этой Организации.

"Данное решение руководства Израиля, которое последовало "дурному" примеру США, вызывает только сожаление", - говорится в распространенном в пятницу комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой в связи с выходом Израиля из ЮНЕСКО.

Она обратила внимание на то, что "заявление о выходе Израиля из ЮНЕСКО прозвучало именно в тот момент, когда в Организации начала прослеживаться тенденция к снятию накала политизированности при рассмотрении "палестинских резолюций", касающихся сохранности Старого города Иерусалима, восстановления и развития Сектора Газа, а также вопросов культуры, образования, гендерного равенства и работы с молодежью на палестинских территориях".

"С этим шагом прекратится российско-израильское сотрудничество на площадке этой Организации. При этом речь идет о таких важных программах, как профилактика экстремизма и радикализма посредством образования, и о мероприятиях, посвященных Международному дню памяти жертвам Холокоста (ежегодно отмечается в ЮНЕСКО 27 января)", - отметила Захарова.

Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился о подготовке выхода Израиля из ЮНЕСКО вслед за решением Соединенных Штатов отказаться от членства в этой организации.