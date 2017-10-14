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МИД РФ назвал ложными данные США об отравленных зарином сирийских детях

Российский дипломат заявил, что погибшие стали жертвами наркотиков, а не химической атаки

МИД РФ назвал ложными данные США об отравленных зарином сирийских детях
Идлиб, Сирия
Фото: Reuters

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - МИД России опроверг данные США о том, что дети из сирийского города Хан-Шейхун, фотографии которых были представлены американцами в СБ ООН, 4 апреля были подвержены атаке зарином; зрачки детей, по мнению российской стороны, скорее свидетельствуют о воздействии психотропных веществ.

В ходе брифинга в штаб-квартире ООН директор Департамента по вопросам нераспространения контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов показал присутствующим в зале фотографии, на которых изображены несколько пострадавших в результате инцидента в Хан-Шейхуне детей. По словам российского дипломата, "именно эти фотографии постоянный представитель США (Никки Хейли) демонстрировала в Совете Безопасности ООН на весь мир", они же, по сообщениям СМИ, "стали поводом для нанесения ракетного удара (США - ИФ) по Шайрату".

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Он призвал присутствующих внимательно посмотреть на глаза детей. "Приглядитесь, у якобы пострадавших от зарина детей до предела расширены зрачки, тогда как в случае применения зарина они должны были сузиться до размеров точки", - сказал он на брифинге в ООН по сирийскому "химическому досье".

Российский дипломат добавил, что "дети, изображенные на этих фотографиях, судя по всему, подверглись воздействию психотропных веществ", так как "именно в этом случае зрачки расширяются".

"Те, кто разместил эти фотографии в интернете и спровоцировал тем самым, если верить прессе, принятие решения о ракетной атаке, явно имели слабое представление о последствиях применения зарина", - отметил он.

Ульянов также задался вопросом: "Кто травил детей наркотиками, чтобы поднять градус эмоций вокруг химического инцидента?". "Данная провокация оказалась весьма успешной", - подчеркнул дипломат.

В ходе своего выступления Ульянов также усомнился в том, что в Хан-Шейхуне была применена авиабомба.

"Размеры и геометрическая форма (оставшейся на месте инцидента - ИФ) воронки (...) свидетельствует о том, что подрыв емкости с зарином был осуществлен непосредственно на земле. Скорее всего, импровизированное взрывное устройство располагалось на ее поверхности, а в емкости было не более одного-двух килограммов боевого отравляющего вещества", - сказал он, демонстрируя фотографии воронки.

По словам Ульянова, "против популярной у некоторых западных партнеров версии о применении в Хан-Шейхуне авиабомбы, начиненной зарином, свидетельствует то, что на многочисленных фото и видеоматериалах с места событий каких-либо ее фрагментов не наблюдается".

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"Зато в воронке отчетливо видна сплющенная металлическая труба, ничего общего с авиабомбой не имеющая. Очевидно, что это было важнейшее вещественное доказательство, которое было способно пролить свет на способ применения зарина и помочь установлению виновных (...) Где теперь эта труба, остается только догадываться. Важнейшее материальное свидетельство исчезло", - продолжил дипломат, отметив при этом, что "вооруженные группировки, контролирующие район Хан-Шейхуна, поспешно заасфальтировали воронку". "Видимо, для того, чтобы скрыть следы совершенного преступления", - предположил дипломат.

Комментируя представленные присутствующим одну из видеозаписей о работе спасателей на месте инцидента, Ульянов сказал, что люди, отбирающие пробы из воронки, не имели защитных средств. "Увиденное на экране дает основание предположить, как нам кажется, что вначале на поверхности земли был произведен взрыв, от которого образовалась воронка, затем были произведены манипуляции якобы с отбором проб из этой воронки, когда зарина еще там не было, иначе эти люди погибли бы в своих хлопчатобумажных перчатках. А уже потом, видимо, был распылен зарин", - сообщил российский дипломат.

Он добавил, что "это всего лишь версия, над которой должны поработать специалисты СМР, но он, безусловно, заслуживает внимания". "Посмотрим, займутся ли этим специалисты механизма и отразят ли они результаты в своем докладе", - сказал Ульянов.

Химатака и ракетный удар США

В апреле СМИ сообщили, что в городе Хан-Шейхун в сирийской провинции Идлиб были применены боеприпасы с отравляющими веществами, в результате чего погибли, по разным данным, около 100 человек, ранены десятки человек. США и их союзники обвинили в ударе президента Сирии Башара Асада, однако Дамаск категорически отверг это обвинение.

Позже США нанесли ракетами "Томагавк" удар по аэродрому Шайрат в сирийской провинции Хомс. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет. Целью ракетного удара был аэродром, с которого, как считают американские власти, вылетели самолеты, совершившие химатаку в Идлибе.

Теги: Сирия, США, Россия
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