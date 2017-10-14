Что случилось этой ночью: суббота, 14 октября

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Представитель МИД России назвал ложными данные США о том, что дети из сирийского города Хан-Шейхун умерли в результате отравления зарином. По версии российской стороны, расширенные зрачки погибших свидетельствуют о том, что причиной смерти стали психотропные вещества.

- Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила о том, что выдвинет свою кандидатуру на выборах президента Украины, которые состоятся в 2019-м году. Она сказала, что больше не доверит свой голос другому политику. Она также обвинила Петра Порошенко в причастности к коррупционному скандалу вокруг министерства обороны.

- Сервис микроблогов Twitter передал комитету сената США по разведке сведения о 201 аккаунте, связанном с попытками России повлиять на президентские выборы 2016-го года.

- Заменить утраченные водительские права, а также получить международные теперь можно через МФЦ.