Тимошенко будет баллотироваться на пост президента Украины

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, заявила о том, что выдвинет свою кандидатуру на выборах президента Украины, которые состоятся в 2019-м году, сообщила она в эфире канала NewsOne.

"Я буду баллотироваться на пост президента. Мы будем побеждать ради того, чтобы страну поставить на ноги", - сказала Тимошенко. Она добавила, что ранее поддерживала Виктора Ющенко на посту президента и Арсения Яценюка на посту премьер-министра, но больше голос своей команды и людей, которым доверяет, никому не отдаст.

Тимошенко балотуватиметься на Президента!



Про це вона заявила у нашому ефірі: https://t.co/yqMC0EtFvz pic.twitter.com/S2LL52gBo3 — NewsOne (@NewsOne_TV) 13 октября 2017 г.

Она также обвинила действующего президента Украины Петра Порошенко в отмывании денег на фиктивных контрактах для обеспечения армии.