Власти Турции связали организаторов убийства посла РФ с группировкой Гюлена

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Виновники убийства российского посла в Турции Андрея Карлова связаны с организацией исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, заявил председатель Национального собрания Турции Исмаил Кахраман.

"Расследование дела в связи с убийством российского посла Андрея Карлова продолжается при участии российских специалистов. Более того, прояснилось, что виновники этого преступления связаны с преступной группировкой Фетхуллаха Гюлена", - сказал он на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным в субботу.

Председатель Нацсобрания Турции отметил, что Турция высоко ценит позицию России применительно к данной организации. "Мы знаем, что Россия одна из первых стран приняла соответствующие меры против данной структуры", - подчеркнул глава парламента Турции.

Посол РФ в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года в Анкаре во время открытия художественной выставки. По данным МВД Турции, в российского дипломата стрелял полицейский Мевлют Мерт Алтынташ. Он убил Карлова несколькими выстрелами из пистолета, объяснив свои действия недовольством политикой России в Сирии. В результате атаки пострадали еще два человека. Напавший был уничтожен спецназом. МИД РФ квалифицировал нападение как теракт. Карлову посмертно было присвоено звание Героя России.

Проповедник Фетхуллах Гюлен является политическим противником нынешнего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и последние годы проживает в эмиграции в США. Турецкие власти утверждают, что Гюлен стоял за попыткой военного переворота, совершенной в Турции летом прошлого года. Результатом этих событий стали многочисленные аресты сторонников Гюлена.