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Глава МИД Ирана допустил выход страны из сделки по атому

Решение будет зависеть от степени возможного восстановления американских санкций

Глава МИД Ирана допустил выход страны из сделки по атому
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф
Фото: AP/ТАСС

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Иран может выйти из сделки по атому в случае пересмотра США предусмотренной соглашением отмены санкций против Тегерана, заявил иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф.

"Если Иран когда-то почувствует, что стороны соглашения предпринимают шаги, касающиеся недостаточной для Исламской республики отмены санкций, у Ирана будет несколько вариантов выбора, одним из которых является выход из ядерной сделки", - сказал министр, выступая по государственному телевидению.

Он добавил, что "если санкции в реально важных для нас сферах будут восстановлены, включая торговлю нефтью, морское перевозки и их страхование, торговлю самолетами, то у нас будет право принять решение относительно нашего участия в сделке".

В минувшую пятницу президент США Дональд Трамп, который недоволен достигнутым соглашением "шестерки" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) с Ираном по иранской ядерной программе, заявил, что не подтверждает конгрессу выполнение иранской стороной условий соглашения, и распорядился рассмотреть вопрос о новых санкциях против Тегерана как "спонсора терроризма".

Заявление американского президента вызвало волну критики в мире, в том числе со стороны основных союзников США, в частности, Великобритании, Германии, Франции, а также руководства Евросоюза.

Теги: Иран, США
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