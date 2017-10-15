Представитель Дерипаски заявил о последствиях "манипуляций" с инвестициями бизнесмена

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Деловые контакты Олега Дерипаски обусловлены только его бизнес-интересами, заявил представитель российского предпринимателя, комментируя сюжет телеканала NBC.

Телеканал сообщил, что экс-глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт имел серьезные финансовые связи с Дерипаской. По версии телеканала, принадлежащая Дерипаске компания Oguster Management выдала кредит на сумму $26 млн компании Yiakora Ventures, связанной с Манафортом. "Согласно финансовым документам, составленным на Каймановых островах и на Кипре, с учетом кредита объем деловых операций между ними (Манафортом и Дерипаской - ИФ) в течение последнего десятилетия достигает $60 млн", - полагает телеканал.

По мнению представителя Дерипаски, при создании сюжета NBC "видел свою цель в том, чтобы поддержать истерию и внести свой вклад в развитие теории заговора со стороны России, расследование которого заходит в тупик".

"Олег Дерипаска, президент "РусАла", неоднократно заявлял, что все его деловые контакты с кем-либо и где-либо в мире он осуществлял и осуществляет исключительно в интересах своего бизнеса. В попытке, оказавшейся неудачной, внести правду в эту дискуссию Дерипаска сам добровольно предложил выступить перед следственным комитетом Конгресса. Однако в ответ на это предложение юристы Конгресса придумали никогда не выдвигавшееся Дерипаской условие о якобы необходимости предоставления ему иммунитета и сами же это предложение отвергли, не ясно даже, от чего нужен был этот иммунитет", - говорится в официальном комментарии представителя Дерипаски.

"Что касается господина Манафорта, то результаты его манипуляций с инвестициями Олега Дерипаски будут иметь очевидные юридические последствия", - заявил представитель бизнесмена.