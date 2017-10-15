Кандидат в президенты Киргизии Бабанов заявил о нарушениях на выборах

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Оппозиционный кандидат в президенты Киргизии, лидер оппозиционной парламентской фракции "Республика - Ата-Журт" Омурбек Бабанов считает, что проходящие в воскресения в республике президентские выборы не являются честными.

"Сегодня нет честных выборов... (...) правоохранительные органы вмешиваются в выборы, разве это честные выборы, зачем такие проводить?", - заявил он журналистам в воскресение.

Бабанов утверждает, что в отношении него и его сторонников "со стороны МВД, Госкомитета национальной безопасности готовятся провокации". "Но я не буду подаваться на провокации, мы не будем ничего захватывать, но мы будем фиксировать все нарушения (...), работать и ждать, пока люди проголосуют. Я хочу дождаться результатов выборов и сказать свое мнение", - добавил кандидат.

Он также заявил о зафиксированных его наблюдателями серьезных нарушениях на выборах, где, в частности, на юге Киргизии, где "правоохранительные органы вмешиваются в процесс голосования".

В воскресение в Киргизии проходят выборы президента. В них участвуют 11 кандидатов, среди них сразу три бывших премьер-министра: Омурбек Бабанов, Сооронбай Жээнбеков и Темир Сариев.

Полномочия действующего президента Алмазбека Атамбаева истекают 1 декабря, и он не имеет права повторно баллотироваться.