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МВД Киргизии зафиксировало лишь мелкие нарушения на выборах президента

Есть обновление от 12:02

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Общественно-политическая ситуация в Киргизии во время проведения выборов президента страны стабильная, заявил заместитель министра внутренних дел республики Алмаз Орозалиев.

"К 13:00 (10:00 по Москве) общественно-политическая ситуация по республике стабильная. Наблюдаются мелкие нарушения, но серьезных нарушений не зафиксировано", - сказал он в воскресенье журналистам.

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По его словам, по всем поступающим заявлениям о нарушениях общественного порядка и избирательного законодательства принимаются соответствующие меры.

Ранее в ЦИК Киргизии сообщили агентству, что в Центризбирком поступило 14 заявлений, пять из них со стороны правоохранительных органов.

Первый вице-премьер Киргизии, руководитель республиканского штаба по выборам Толкунбек Абдыгулов со своей стороны отметил, что явка избирателей по линии министерства иностранных дел к 12:00 (09:00 по Москве) составляет 4,9%. "За рубежом проголосовало 911 избирателей", - сказал он.

В уточненном списке ЦИК Киргизии значатся 3 млн 25 тыс. 902 избирателей. В республике и за границей образовано 2 тыс. 375 (37 участков - за рубежом) избирательных участков. Наибольшее количество зарубежных участков открыто в России.

Выборы президента Киргизии проходят в воскресенье, избирательные участки открылись в 08:00 (05:00 по Москве). На пост главы государства претендуют 11 кандидатов.

Теги: Киргизия
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