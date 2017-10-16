В ДНР заявили о задержании причастных к гибели Моторолы

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - В самопровозглашенной Донецкой народной республике задержали членов украинской группировки, причастной к гибели ополченца Арсена Павлова, известного как Моторола, сообщает Донецкое агентство новостей.

"Скоро МВД ДНР сделает заявление относительно хода расследования гибели Павлова. Все, кто причастен к его гибели, задержаны, не пойман только один человек. По этому поводу будет делать заявление глава МВД республики", - приводит агентство слова республики Александра Захарченко.

Командир батальона ополченцев Арсен Павлов (Моторола) погиб 16 октября 2016 года в собственном доме в результате взрыва бомбы в лифте.