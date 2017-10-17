В ДНР заявили о двух пострадавших при обстрелах мирных жителях

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Пожилой мужчина и женщина получили ранения в Петровском районе Донецка вечером во вторник в результате обстрелов с позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в совместном центре по контролю и координации (СЦКК), в 17:30 украинские военные открыли огонь из Марьинки по западной окраине Донецка.

"В результате обстрела из миномета калибром 82 мм тяжелое осколочное ранение получил пожилой мужчина", - сказал представитель ДНР.

Он добавил, что из-за обстрела скорая помощь не могла проехать к пострадавшему, поэтому эвакуацией мужчины занимались военные ДНР.

Позже в Минобороны ДНР журналистам сообщили, что в результате обстрела ранение также получила женщина.

"В 20:30 в результате минометного обстрела населённого пункта Трудовские с позиций 92 отдельной механизированной бригады ВСУ, осколочное ранение получила мирная жительница Исаева Е.В. 1976 года рождения. В настоящее время пострадавшей оказана медицинская помощь",- сказал представитель оборонного ведомства самопровозглашенной республики.