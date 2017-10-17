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Власти Турции освободили жену и дочь сотрудника генконсульства США

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Супруга и дочь сотрудника американского Генконсульства в Турции Метина Топуза освобождены судом Стамбула после дачи показаний о возможных связях с проживающем в США исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом, сообщает агентство "Анадолу" со ссылкой на источник в суде.

По словам источника, они "были освобождены при условии, что не будут выезжать за границу и каждую неделю будут связываться с полицией".

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Супруга и дочь сотрудника американского консульства в Стамбуле были задержаны 9 октября в городе Амасья по подозрению в связях с Гюленом, напоминает агентство.

Как сообщает "Анадолу", в понедельник в Турцию прибыла делегация Госдепартамента США "для обсуждения проблем, возникших в двусторонних отношениях после решения Анкары и Вашингтона о приостановке выдачи виз". Отмечается, что американская и турецкая делегации проведут переговоры 17 октября, во вторник.

Ранее посольство США в Анкаре и посольство Турции в Вашингтоне прекратили неиммиграционное визовое обслуживание граждан двух стран.

Действия Вашингтона вызваны тем, что сотрудник генконсульства Соединенных Штатов в Стамбуле Метин Топуз, гражданин Турции, был арестован по обвинению в связях с живущим в США исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом, который обвиняется турецкими властями в причастности к попытке военного переворота. Вашингтон оставил без внимания требования Турции о выдаче проповедника.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в недавнем телефонном разговоре с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу призвал турецкое правительство представить доказательства в связи с обвинениями в адрес сотрудников дипмиссии США в Турции.

Теги: Турция, США
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