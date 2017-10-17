МГУ и НГУ возглавили рейтинг вузов QS среди развивающихся стран

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Московский государственный университет имени Ломоносова занял первое место в рейтинге вузов развивающихся стран Европы и Центральной Азии (EECA), подготовленный компанией Quacquarelli Symonds (QS).

Второе место в рейтинге QS EECA University Rankings 2018 занял Новосибирский государственный университет. Третье место досталось Тартускому университету в Эстонии, а четвертое - Санкт-Петербургскому государственному университету. Пятерку лидеров 2018 года замыкает Карлов университет в Праге.

Варшавский университет (Польша) занял шестое место, Босфорский университет (Турция) - седьмое, Чешский технический университет оказался на восьмой строчке рейтинга, Ближневосточный технический университет (Турция) - на девятой. Замыкает десятку лучших вузов Казахский национальный университет имени аль-Фараби.

МГУ и НГУ остаются лидерами рейтинга второй год подряд. В прошлом году третье место занимал СПбГУ, который за год опустился на одну позицию.

Всего в публикуемой части рейтинга из 300 учебных заведений оказалось 97 российских вузов, что на 33 больше, чем в прошлом году.

Российские вузы упрочили свои позиции во второй десятке. В прошлом году в нее входило два россиских вуза - Московский физико-технический институт (МФТИ) на 16-м месте и Томский государственный (ТГУ) на 20-м. В этом году ТГУ поднялся на 11-ю строчку, МФТИ — на 13-ю, а 20-е место занял Московский государственный технический университет им. Баумана. Высшая школа экономики заняла 25-е место, улучшив свой прошлогодний показатель на десять позиций.



При этом несколько вузов из первой сотни ухудшили свои позиции, в том числе Московский государственный институт международных отношений (МГИМО), Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Университет Лобачевского в Нижнем Новгороде, Новосибирский технический государственный университет, Южный федеральный университет, Российский экономический университет имени Плеханова и Дальневосточный федеральный университет.

Рейтинги QS — одни из самых влиятельных мировых рейтингов вузов. Рейтинг QS University Rankings: Развивающаяся Европа и Центральная Азия (EECA) впервые опубликован в 2014 году. Авторы рейтинга оценивают вузы по девяти критериям: научная репутация, репутация среди работодателей, соотношение профессорско-преподавательского состава и студентов, доля иностранного профессорско-преподавательского состава, доля иностранных студентов, публикационная активность, научное цитирование публикаций, доля сотрудников с ученой степенью и эффективность интернет-ресурсов.