РФ не будет сокращать военную группировку после основной фазы операции в Сирии

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Военная операция в Сирии может завершиться до конца этого года, но Россия не будет сокращать после этого свою военную группировку, заявил первый заместитель главы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"До конца года - это пессимистический расчет - мы закончим все, что связано с Сирией и с терроризмом", - сказал Клинцевич "Интерфаксу" во вторник на выставке "Интерполитех-2017".

О том, что операция в Сирии идет к завершению, заявил накануне в Тель-Авиве министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на встрече с главой военного ведомства Израиля Авигдором Либерманом

По словам Клинцевича, после завершения основной фазы военной операции Россия не будет сокращать военную группировку в Сирии.

"Что касается группировки, у нас там останется военная база и вряд ли есть необходимость какого-то сокращения. Там находится 34 летательных аппарата, убирать их нет смысла", - сказал сенатор, не уточнив, входят ли в это число не только самолеты, но и вертолеты.

На прошлой неделе начальник Главного оперативного управления Генштаба РФ Сергей Рудской сообщил, что группировка ИГ (запрещена в РФ) контролирует менее 8% территории Сирии.

Российская операция в Сирии

Российская военная операция в Сирии проводится с 30 сентября 2015 года. Боевая авиация России поддерживает наземные операции сирийской армии против террористических группировок. У России в Сирии есть авиабаза Хмеймим и пункт базирования ВМФ РФ в Тартусе. Официально сообщалось, что в Сирии действуют российские силы специальных операций.

Накануне газета "Коммерсант" сообщила, что с начала операции в Сирии погиб 41 российский военнослужащий.

О скором окончании войны в Сирии Шойгу докладывал в Госдуме в феврале этого года. Он заявил, что российские военные нанесли серьезный удар по силам международных террористов в Сирии и предотвратили распад страны.

По решению президента РФ Владимира Путина с 15 марта из Сирии был начат вывод части российской авиагруппировки, поскольку поставленная перед Минобороны задача была выполнена. Президент при этом заявил, что пункты базирования российских Вооруженных сил в Тартусе и Хмеймиме будут функционировать в прежнем режиме и должны быть надежно защищены с суши, моря и воздуха.