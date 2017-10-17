Сирийская оппозиция подтвердила установление контроля над всей Раккой

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - В командовании группировкой Сирийские демократические силы (СДС) подтвердили во вторник информацию об освобождении города Ракка от террористов из группировки ИГ (запрещена в РФ), сообщает агентство EFE.

"Операция по освобождению Ракки завершена. Теперь мы проводим операцию по зачистке, чтобы выявить скрывающихся террористов, остающихся в городе", - заявил агентству представитель командования СДС Таляль Салу.

Ранее во вторник об освобождении Ракки сообщили очевидцы. Отмечалось, что бойцы СДС во вторник выбили террористов с территории последнего удерживаемого ИГ объекта - муниципального стадиона.