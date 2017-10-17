Главные новости
В РоссииВозбуждено уголовное дело о преднамеренном банкротстве "ВИМ-Авиа"В миреСаакашвили прибыл на митинг к зданию парламента УкраиныВ миреЕСПЧ присудил братьям Навальным более 80 тыс. евро компенсации по делу "Ив Роше"
В мире Борьба с "Исламским государством"

Сирийская оппозиция подтвердила установление контроля над всей Раккой

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - В командовании группировкой Сирийские демократические силы (СДС) подтвердили во вторник информацию об освобождении города Ракка от террористов из группировки ИГ (запрещена в РФ), сообщает агентство EFE.

"Операция по освобождению Ракки завершена. Теперь мы проводим операцию по зачистке, чтобы выявить скрывающихся террористов, остающихся в городе", - заявил агентству представитель командования СДС Таляль Салу.

Ранее во вторник об освобождении Ракки сообщили очевидцы. Отмечалось, что бойцы СДС во вторник выбили террористов с территории последнего удерживаемого ИГ объекта - муниципального стадиона.

Теги: Сирия, Ракка
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
Саакашвили прибыл на митинг к зданию парламента УкраиныСаакашвили прибыл на митинг к зданию парламента Украины
У стен Рады проходит массовая акция недовольных избирательной системой и противников депутатской неприкосновенностиПодробнее
РФ не будет сокращать военную группировку после основной фазы операции в СирииРФ не будет сокращать военную группировку после основной фазы операции в Сирии
По прогнозу российского Минобороны, военная операция в этой стране близка к завершениюПодробнее
ЕСПЧ присудил братьям Навальным более 80 тыс. евро компенсации по делу "Ив Роше"ЕСПЧ присудил братьям Навальным более 80 тыс. евро компенсации по делу "Ив Роше"
По данным Минюста РФ, суд не увидел в уголовном деле политической подоплеки, но обнаружил в нем процессуальные нарушенияПодробнее
В Киеве у здания парламента собрались митингующиеВ Киеве у здания парламента собрались митингующие
Представители различных политических сил требуют в том числе изменения избирательной системы, создания независимого антикоррупционного суда и отмены неприкосновенности депутатовПодробнее
МГУ и НГУ возглавили рейтинг вузов QS среди развивающихся странМГУ и НГУ возглавили рейтинг вузов QS среди развивающихся стран
Всего в публикуемой части рейтинга из 300 учебных заведений оказалось 97 российских вузовПодробнее
Ассанж пообещал €20 тысяч за информацию об убийцах мальтийской журналисткиАссанж пообещал €20 тысяч за информацию об убийцах мальтийской журналистки
Дафне Каруана Галиция была известна своими расследованиями о панамских офшорахПодробнее
Эксперты предупредили о серьезной уязвимости для всех пользователей сетей Wi-FiЭксперты предупредили о серьезной уязвимости для всех пользователей сетей Wi-Fi
Проблема кроется в протоколе WPA2, который используется для защиты сетейПодробнее
Шойгу заявил о скором завершении операции в СирииШойгу заявил о скором завершении операции в Сирии
При этом остаются вопросы, требующие срочного решения, отметил министрПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
"Офелия" принесла в Великобританию песок из Сахары6 фото
17 октября
"Офелия" принесла в Великобританию песок из Сахары
Фотохроника 16 октября7 фото
16 октября
Фотохроника 16 октября
Лучшие фото недели10 фото
13 октября
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииВозбуждено уголовное дело о преднамеренном банкротстве "ВИМ-Авиа"В миреСаакашвили прибыл на митинг к зданию парламента УкраиныВ миреЕСПЧ присудил братьям Навальным более 80 тыс. евро компенсации по делу "Ив Роше"В РоссииГлава ЦИК РФ обвинила Навального в ложной трактовке КонституцииВ РоссииСтраховщики начнут сами определять тарифы ОСАГО с лета 2018 годаВ миреМГУ и НГУ возглавили рейтинг вузов QS среди развивающихся стран

ЕСПЧ обязал РФ выплатить 33 тыс. евро по жалобам задержанных в Приднестровье граждан

Синоптики предупредили о заморозках в Москве в выходные

В мэрии Москвы опровергли установку светофоров со скрытыми камерами

Подземные толчки зафиксированы в Туве и Бурятии

Возбуждено уголовное дело о преднамеренном банкротстве "ВИМ-Авиа"

Возбуждено уголовное дело о преднамеренном банкротстве "ВИМ-Авиа"В СКР считают, что руководство авиакомпании поручало сотрудникам бухгалтерии искажать отчетность Подробнее

Орешкин назвал биткойн хорошим инструментом при захвате мира искусственным интеллектом

Орешкин назвал биткойн хорошим инструментом при захвате мира искусственным интеллектомМинистр экономического развития сделал такое предположение из-за роста вычислительных мощностей и майнинг-ферм Подробнее

Почти 150 потерпевших в результате крушения А321 над Синаем подадут иск к "Ингосстраху"

В Подмосковье бывший полицейский осужден за пьяное ДТП с пятью жертвами

Медведев выступил против возведения властями барьеров на пути цифровизации

Сирийская оппозиция подтвердила установление контроля над всей Раккой

Глава "Лаборатории Касперского" отверг обвинения в шпионаже за пользователями из США

Водитель насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе в Кабардино-Балкарии

Саакашвили призвал киевлян выйти на митинг с требованием отставки Порошенко

Самолет ВВС Испании разбился в окрестностях Мадрида

Жительница Рязанской области отсудила 260 тыс. рублей за некачественный ремонт дороги

Российские военные испытали автоматы для стрельбы под водой

На мысе Хобой на Байкале туристам оставят три смотровые площадки у его основания

Самолет МС-21 совершил беспосадочный перелет из Иркутска в Жуковский

Саакашвили прибыл на митинг к зданию парламента Украины

Саакашвили прибыл на митинг к зданию парламента УкраиныУ стен Рады проходит массовая акция недовольных избирательной системой и противников депутатской неприкосновенности Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи
Конференции