Часть боевиков ИГ прикрылась мирными жителями и покинула Ракку

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - В соответствии с достигнутой договоренностью часть боевиков запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ покинула сирийский город Ракку, сообщают СМИ со ссылкой на местные власти.

"Часть боевиков вышла из города", - сообщил журналистам член Гражданского совета Ракки Омар Аллоуш.

Как следует из сообщений, боевики из опасений атак на них при выходе использовали в качестве живых щитов мирных жителей, остающихся в городе.

Агентство Associated Press сообщило ранее, что боевикам ИГ и мирным жителям позволено покинуть Ракку, о чем объявили представители проамериканской международной коалиции и местные племенные власти.

Руководители местных племен, говорится в сообщении агентства, обратились с просьбой к коалиции и Сирийским демократическим силам, (СДС, альянс сил вооруженной сирийской оппозиции) которые ведут борьбу с террористами в Сирии, позволить эвакуацию, в том числе боевикам ИГ, во избежание дальнейшего кровопролития. "Поскольку нашей целью является освобождение (Ракки - ИФ), а не убийства, мы обратились к СДС позволить местным боевикам свободно выйти из города под наши гарантии", - говорится в распространенном заявлении представителей племен.

Они отметили, что эвакуация боевиков ИГИЛ позволит спасти многочисленные жизни мирных жителей, которых террористы используют в качестве живых щитов. По имеющимся данным, в Ракке еще остаются до 4 тыс. мирных граждан.

Вместе с тем, как подчеркивает AP, договоренность не распространяется на иностранцев, воюющих на стороне ИГ, среди которых выходцы из Франции, России, Азербайджана, Индонезии и Турции.