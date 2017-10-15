Сирийская оппозиция заявила об уходе из Ракки более 3 тыс. жителей

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Перед началом нового наступления Сирийских демократических сил (альянс сил вооруженной сирийской оппозиции) на позиции боевиков ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация) в Ракке, город покинули более 3 тыс. мирных жителей, сообщил в воскресенье представитель СДС.

По его информации, в Ракке остаются около 400 боевиков ИГ, которые отказались покинуть город. Преимущественно - это иностранные наемники, воюющие за террористов.

Агентство Associated Press сообщило ранее, что боевикам ИГИЛ и мирным жителям позволено покинуть Ракку, о чем объявили представители проамериканской международной коалиции и местные племенные власти.

Руководители местных племен, говорится в сообщении агентства, обратились с просьбой к коалиции и СДС, которые ведут борьбу с террористами в Сирии, позволить эвакуацию, в том числе боевикам ИГ, во избежание дальнейшего кровопролития.

Вместе с тем, как подчеркивает AP, договоренность не распространяется на иностранцев, воюющих на стороне ИГИЛ, среди которых выходцы из Франции, России, Азербайджана, Индонезии и Турции.